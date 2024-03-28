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«Уже хотим вернуться»: В Бурятии погостил юморист Юрий Аскаров

«Уже хотим вернуться»: В Бурятии погостил юморист Юрий Аскаров
Общество,  Фото:со страницы Юрия Аскарова
Артист остался под впечатлением от небольшого путешествия

В Бурятии побывал российский эстрадный артист, актёр театра и кино, юморист, пародист, телеведущий Юрий Аскаров. В республику он прилетел со своей женой Ксенией, балериной по профессии. Всего они погостили в республике три дня.

Супруги возглавили жюри всероссийского фестиваля-конкурса эстрадных жанров «Байкал Арт спектр» (6+). Гала-концерт состоялся вчера, 27 марта, в КДЦ «Феникс».


Перед концертом супруги побывали на Байкале и познакомились с бурятскими традициями.

- Под невероятным впечатлением от поездки на Байкал. Это настоящее чудо света. Друзья, если вы никогда там не были, постарайтесь добраться и увидеть всё своими глазами. Здесь происходит настоящее волшебство. Перезагрузка прошла успешно, - написал Юрий Аскаров на своей странице в соцсети.

 Здесь они гуляли по льду знаменитого озера, любовались ледяными пещерами, много фотографировались. После пара отправилась в этнокомплекс «Степной кочевник» Заиграевском районе. Здесь именитых гостей встретили с песнями и хадаками.





Затем им показали, как раньше обрабатывали шерсть, научили бурятской игре в кости и познакомили с другими национальными обычаями.

Семья Аскаровых познакомилась с улыбчивым экскурсоводом Эрдэни-Дарой Доржиевой. Юрий признался, что «в эту женщину невозможно не влюбиться, мегапозитивная».





Звёздные гости остались довольны небольшим путешествием и пообещали посетить республику вновь.

- Улан-Удэ, спасибо за эти три счастливых дня. Сидим в аэропорту, ещё не вылетели в Москву, а уже хотим вернуться. Невероятные чувства. Гостеприимство и радушие Бурятии зашкаливает! Люди, культура, кухня, красоты и мощнейшая энергетика. Влюблены, - признался Юрий Аскаров.


путешественники артисты телешоу Байкал конкурс танцы

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