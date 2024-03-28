В Бурятии работнику лесхоза затянули с зарплатой и оплатой больничного

Прокурор района объявил предостережение



По представлению прокуратуры Джидинского района восстановлены трудовые права работника лесхоза.



- Установлено, что учреждением вопреки требованиям трудового законодательства пособие по временной нетрудоспособности за один месяц и заработная плата за два месяца выплачены работнику несвоевременно, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.



В связи с этим прокурор района объявил руководителю лесхоза предостережение о недопустимости нарушения закона и внёс представление. После этого, кроме причитающихся средств, работнику выплатили денежную компенсацию за нарушение срока оплаты труда.

