Супруги из Забайкалья назвали дочь Забавой

Девочка стала четвёртым ребёнком в семье



В Карымском районе Забайкальского края родители дали дочери имя Забава.



- Девочка с редким именем появилась в многодетной семье жителей посёлка Карымское. Александр и Мария уже воспитывают троих детей – Таисию, Макара и Мирона, - сообщили в пресс-службе департамента ЗАГС Забайкалья



Отмечается, что семья очень активная, участвует в общественной жизни посёлка. На церемонии открытия Года семьи мама и старшая дочь выступили с вокальным номером.



