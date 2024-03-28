Девочка стала четвёртым ребёнком в семье
В Карымском районе Забайкальского края родители дали дочери имя Забава.
- Девочка с редким именем появилась в многодетной семье жителей посёлка Карымское. Александр и Мария уже воспитывают троих детей – Таисию, Макара и Мирона, - сообщили в пресс-службе департамента ЗАГС Забайкалья
Отмечается, что семья очень активная, участвует в общественной жизни посёлка. На церемонии открытия Года семьи мама и старшая дочь выступили с вокальным номером.
Супруги из Забайкалья назвали дочь Забавой
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