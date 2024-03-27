Порывы ветра достигнут 18 м/с
В четверг, 28 марта, в Бурятии сохранится холодная ветреная погода. Порывы ветра достигнут 15-18 м/с, предупреждают в Бурятском гидрометцентре.
По прогнозу синоптиков, по юго-западу республики ожидается небольшой снег, по остальной территории без осадков. Ветер северо-западный 7-12, в отдельных районах 15-18 м/с. Температура ночью -10,-15, местами -20,-25, днём 0,-5, по юго-западу до +1,+6, по северной половине местами -6,-11.
В Улан-Удэ 28 марта без осадков. Ветер северо-западный 10-15 м/с. Температура ночью -12,-14, днём -1,-3.
В пятницу, 29 марта, по республике переменная облачность, преимущественно без осадков, по юго-западу и южному Прибайкалью снег. Ветер северо-западный 5-10, в отдельных районах 13-15 м/с. Температура ночью -13,-18, местами -21,-26, по южной половине при снеге -7,-12, днём 0,-5, местами +2,+7, по северной половине -6,-11.
В Улан-Удэ снега не ожидается. Ветер северо-западный 5-10, днём до 14 м/с. Температура ночью -13,-15, днём 0,-2.
В субботу, 30 марта, погода немного наладится. В республике без осадков, лишь ночью по юго-западу и южному Прибайкалью небольшой снег. Ветер восточный 3-8, в отдельных районах до 12 м/с. Температура ночью -13,-18, местами -22,-27, по южной половине при облачности -7,-12, днём от -1 до +4, местами +6,+11, по северной половине -4,-9.
В Улан-Удэ 30 марта без осадков. Ветер восточный 4-9 м/с. Температура ночью -13,-15, днём +2, +4.
Холодная погода задержится в Бурятии
Общество, Фото:
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