В Улан-Удэ сильный ветер валил заборы и дорожные знаки

В Улан-Удэ устраняют последствия ночной непогоды. Сильный ветер в разных районах города валил дорожные знаки. В некоторых местах порывы, достигавшие 22 м/с, вырывали знаки «с корнем».
Также горожане сообщают о поваленных частных заборах и рекламных конструкциях.
«Улан-Удэ приводят в порядок после сильного ветра. Коммунальные службы восстанавливают повреждённые из-за непогоды знаки на улицах Лимонова, Ботанической, Гагарина, Хоца-Намсараева и других», - прокомментировали в комбинате по благоустройству.
Также мобильные бригады приводят в порядок остановочные павильоны во всех трёх районах города.
Начальники участков обследуют городские территории. В случае выявления повреждений принимают необходимые меры для оперативного восстановления элементов благоустройства.
Как сообщал «Байкал-Dailу», сегодня утром из-за сильного ветра несколько самолётов не смогли долететь до аэропорта Улан-Удэ, они ушли на запасной аэродром в Иркутск.
Осложнилась и дорожная обстановка в районах, в частности на перевале Пыхта. Сейчас там устраняют последствия снегопада.