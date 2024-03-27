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В Улан-Удэ сильный ветер валил заборы и дорожные знаки

В Улан-Удэ сильный ветер валил заборы и дорожные знаки
Общество,  Фото:комбинат по благоустройству
Сейчас город приводят в порядок

В Улан-Удэ устраняют последствия ночной непогоды. Сильный ветер в разных районах города валил дорожные знаки. В некоторых местах порывы, достигавшие 22 м/с, вырывали знаки «с корнем».

Также горожане сообщают о поваленных частных заборах и рекламных конструкциях.

«Улан-Удэ приводят в порядок после сильного ветра. Коммунальные службы восстанавливают повреждённые из-за непогоды знаки на улицах Лимонова, Ботанической, Гагарина, Хоца-Намсараева и других», - прокомментировали в комбинате по благоустройству.


Также мобильные бригады приводят в порядок остановочные павильоны во всех трёх районах города.

Начальники участков обследуют городские территории. В случае выявления повреждений принимают необходимые меры для оперативного восстановления элементов благоустройства.


Как сообщал «Байкал-Dailу», сегодня утром из-за сильного ветра несколько самолётов не смогли долететь до аэропорта Улан-Удэ, они ушли на запасной аэродром в Иркутск.

Осложнилась и дорожная обстановка в районах, в частности на перевале Пыхта. Сейчас там устраняют последствия снегопада. 
ветер

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