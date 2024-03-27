Часть Улан-Удэ останется без холодной воды

В ночь на пятницу запланированы ремонтные работы



29 марта с 00:00 до 6:00 часть Железнодорожного района Улан-Удэ останется без холодного водоснабжения.



Как сообщили в МУП «Водоканал», ночью будут проводить плановые ремонтные работы по замене запорной арматуры на улице Щорса, 87.



Отключение произойдёт по следующим адресам:



1. Ул. Связистов 48, 50

2. Ул. Циолковского, 2а,

3. Ул. Лысогорская 85, 85а/1 (котельная), 87а, 85а (школа), 85, 87, 89, 93, 95, 101 (частный сектор)



Частный сектор:



1. Ул. Бородинский переезд 4, 6, 8, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 29, 31, 35.

2. Ул. Амагаева 77, 79, 100, 102, 104, 108, 87,110, 89, 91, 114, 118, 95, 97, 120, 122, 124, 126, 93а.

3. Ул. Щорса 67, 71а, 96, 73, 98, 100, 102, 107, 77, 77а, 79, 106, 108, 81, 110, 83, 112, 114, 116, 89, 120, 93, 122, 95, 124, 99, 128, 130, 132, 134.



Сообщается, что будет организован подвоз воды. Узнать время прибытия машины, уточнить информацию о её местонахождении можно по телефонам диспетчерской службы «Водоканала»: 44-00-00, 44-10-33.

