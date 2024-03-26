В Улан-Удэ назвали состав исполнителей на оперу «Аида»

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Масштабную постановку театр оперы и балета представит 27 марта



27 марта на сцене Бурятского театра оперы и балета в рамках фестиваля оперы имени народного артиста СССР Лхасарана Линховоина покажут шедевр мирового искусства – оперу Джузеппе Верди «Аида» (возрастное ограничение 16+).



«Аида» - это масштабная постановка с яркими декорациями и костюмами, наполненная грандиозными патетическими сценами и любовной лирикой, она увлекает зрителя в таинственный и жестокий мир Древнего Египта.



В центре сюжета любовный треугольник. Прекрасная Аида, дочь эфиопского царя Амонасро, при дворе фараона Рамсеса лишь рабыня. Она служит дочери фараона – принцессе Амнерис. Обе девушки влюблены в молодого начальника дворцовой стражи Радамеса, но в его сердце лишь одна – Аида. Втайне он мечтает о женитьбе на прекрасной рабыне-эфиопке.



Война между Египтом и Эфиопией завершилась победой египтян. Полководец Радамес, сокрушивший врага, с триумфом возвращается в Фивы. Фараон объявляет о награде Радамесу – он отдаст ему в жены свою дочь.



Состав на 27 марта:



Дирижёр: Валерий Волчанецкий

Аида: Аюна Базаргуруева (Мариинский театр)

Радамес: Михаил Пирогов (Большой театр)

Амнерис: Зинаида Царенко (Мариинский театр)

Амонасро: Александр Хандажапов

Рамфис: Бадма Гомбожапов

Царь Египта: Эдуард Жагбаев

Жрица: Елена Мохосова

Гонец: Данзан Бальжинимаев





