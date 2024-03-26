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В Улан-Удэ назвали состав исполнителей на оперу «Аида»

В Улан-Удэ назвали состав исполнителей на оперу «Аида»
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Масштабную постановку театр оперы и балета представит 27 марта

27 марта на сцене Бурятского театра оперы и балета в рамках фестиваля оперы имени народного артиста СССР Лхасарана Линховоина покажут шедевр мирового искусства – оперу Джузеппе Верди «Аида» (возрастное ограничение 16+).

«Аида» - это масштабная постановка с яркими декорациями и костюмами, наполненная грандиозными патетическими сценами и любовной лирикой, она увлекает зрителя в таинственный и жестокий мир Древнего Египта.

В центре сюжета любовный треугольник. Прекрасная Аида, дочь эфиопского царя Амонасро, при дворе фараона Рамсеса лишь рабыня. Она служит дочери фараона – принцессе Амнерис. Обе девушки влюблены в молодого начальника дворцовой стражи Радамеса, но в его сердце лишь одна – Аида. Втайне он мечтает о женитьбе на прекрасной рабыне-эфиопке.

Война между Египтом и Эфиопией завершилась победой египтян. Полководец Радамес, сокрушивший врага, с триумфом возвращается в Фивы. Фараон объявляет о награде Радамесу – он отдаст ему в жены свою дочь.

Состав на 27 марта:

Дирижёр: Валерий Волчанецкий
Аида: Аюна Базаргуруева (Мариинский театр)
Радамес: Михаил Пирогов (Большой театр)
Амнерис: Зинаида Царенко (Мариинский театр)
Амонасро: Александр Хандажапов
Рамфис: Бадма Гомбожапов
Царь Египта: Эдуард Жагбаев
Жрица: Елена Мохосова
Гонец: Данзан Бальжинимаев


оперное искусство театр оперы и балета

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