В Бурятии с 1 апреля проиндексируют социальные пенсии

Их получают 36,5 тысяч жителей республики
С 1 апреля на 7,5% проиндексирует социальные пенсии, которые получают 36,5 тысяч жителей Бурятии. Это традиционная индексация, размер которой определяется по темпу роста прожиточного минимума пенсионера за прошлый год.
Социальные пенсии назначаются и выплачиваются гражданам, которые в силу объективных причин не могут выйти на страховую пенсию по стажу. В отделении Социального фонда России по Бурятии напомнили, что этот вид пенсии устанавливается при наступлении инвалидности, в случае потери кормильца или пожилым людям, которым не хватает стажа для назначения страховой пенсии. Социальная пенсия по старости назначается на пять лет позже, чем страховая. Это значит, что в 2024 году претендовать на социальную пенсию могут женщины в возрасте 63 лет и мужчины в возрасте 68 лет.
- В отличие от размеров страховой пенсий, которая рассчитываются исходя из стажа и заработка гражданина, социальная пенсия устанавливаются в фиксированном размере по категориям получателей. Этот вид поддержки предоставляется пожилым людям, гражданам, получившим инвалидность или потерявшим кормильца, независимо от их трудового стажа и наличия индивидуальных пенсионных коэффициентов, - сообщил управляющий отделением СФР по Бурятии Климентий Шомоев
Апрельская индексация стала третьей волной повышения социальных выплат в этом году. С 1 января на 7,5% были увеличены страховые пенсии неработающих жителей республики.
Все индексации проводятся беззаявительно. Жителям республики не нужно никуда обращаться или подавать какие-либо заявления, чтобы получить выплаты в новых проиндексированных размерах.
Вместе с соцпенсиями на 7,5% с апреля будут увеличены выплаты военнослужащим, получившим заболевания или травмы во время прохождения военной службы и членам их семей; участникам Великой Отечественной войны; гражданам, пострадавшим в радиационных или техногенных катастрофах и членам их семей; работникам летно-испытательного состава.
Кроме того, с 1 апреля проиндексируют размеры дополнительного ежемесячного материального обеспечения жителям республики, имеющим выдающиеся заслуги. Это лауреаты Госпремий СССР и Российской Федерации, Герои Социалистического труда, а также выплаты «ядерщикам».
В Бурятии с 1 апреля проиндексируют социальные пенсии
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