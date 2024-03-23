Прогнозируется ветер до 18 м/с
По данным Бурятского гидрометцентра, 23 марта по республике переменная облачность, местами небольшой снег. Ветер северо-западный 6-11, в отдельных районах 15-18 м/с, позёмка. Температура днём 0,+5, местами -5,-10.
В Улан-Удэ ожидается северо-западный ветер со скоростью 7-12 м/с. Днём без осадков и 1-3 градуса тепла.
В Бурятии сохранится прохладная погода
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Общество, 23.03.2024
Прогнозируется ветер до 18 м/с
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