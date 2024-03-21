Раньше в этих дворах были либо пустыри, либо устаревшие площадки
Бурятия продолжает оказывать помощь Старобешевскому району Донецкой Народной Республики, над которым взяла шефство в июне 2022 года.
Накануне во дворах подшефного района установили пять современных детских и спортивных комплексов. Площадки возвели на придомовых территориях в городе Комсомольский, посёлках Старобешево, Новый Свет, сёлах Марьяновка и Новозарьевка.
Все площадки оборудованы современными горками, качелями, песочницами и различными тренажерами. Игровые элементы адаптированы для детей разных возрастов, а для взрослых предусмотрены зоны отдыха.
- Раньше в этих дворах были либо пустыри, либо устаревшие площадки. Сейчас во дворах установлены современные игровые комплексы, на которых уже играют дети. Благоустройство началось в феврале, и всего за один месяц подрядчики справились со всеми работами. На этом не останавливаемся, дополнительно будем проводить озеленение вокруг этих площадок,- подчеркнул начальник управления капитального строительства Бурятии Анатолий Урбанов.
Бурятия продолжит помогать Старобешевскому району восстанавливать социальную инфраструктуру.
Бурятия благоустроила дворовые площадки в ДНР
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