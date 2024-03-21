В 100-х кварталах Улан-Удэ начали строительство поликлиники





В столице Бурятии стартовало строительство поликлиники на 250 посещений в сутки. Её возводят в 100-х кварталах, рядом с центром единоборств «Патриот».Сейчас на строительной площадке выносят сети, начинают строить гараж и подпорную стенку.Поликлинику планируют сдать в короткие сроки – до конца 2024 года.На начальном этапе строительства подрядная организация столкнулась с трудностями. Объект расположен в местности со сложным рельефом, требующим возведения подпорной стенки. Это могло повлечь дополнительные затраты. Однако специалисты смогли найти решение.- Специалисты управления капитального строительства провели несколько совещаний с подрядными и проектными организациями, представителями городской администрации и решили эту проблему. Как и планировалось, поликлиника будет построена рядом с центром единоборств. Отличие лишь в том, что здание будет слегка смещено, что позволит избежать использования шпунтовых свай и это не повлечет удорожания проекта. В настоящее время строят подпорную стенку из фундаментных блоков. Данная конструкция получится даже меньше по размерам, легче и дешевле, - рассказал начальник управления капитального строительства Бурятии Анатолий Урбанов.Подпорную стенку планируют построить за две-три недели. После чего подрядная организация приступит к возведению фундамента под саму поликлинику. Кроме этого, сейчас на объекте началось возведение гаража.Будущее медучреждение будет дополнительным филиалом для городской поликлиники №2 и сможет обеспечить посещение 250 человек в одну смену. В здании предусмотрят два блока для обслуживания взрослых и детей. Здесь оказывать медицинскую помощь по профилям: педиатрия, терапия, хирургия, неврология, офтальмология, офтальмология, эндокринология, акушерство-гинекология, физиотерапия и др.