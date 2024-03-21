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На въезде в Улан-Удэ развернули лошадей

На въезде в Улан-Удэ развернули лошадей
Общество,  Фото:управление ветеринарии
Ветеринары теперь дежурят в селе Сотниково круглосуточно

Как сообщал «Байкал-Dailу», 20 марта на въезде в Улан-Удэ, на пункте весового контроля в селе Сотниково начал работу ветеринарный контроль. Там круглосуточно дежурят сотрудники ДПС и ветеринары, проверяя всех ввозимых в город животных. Цель – не допустить в Бурятии вспышки заразного узелкового дерматита (особо заразной опасной инфекции скота), которым заболели домашние животные в Иркутской области.

Сегодня, 21 марта, в пункте весового контроля сотрудники остановили и проверили грузовик «Мазда Бонго», вёзший двух лошадей.

«Животные перевозились из Кабанского района в Улан-Удэ без согласования на вывоз и ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих здоровье по особо опасным и инфекционным заболеваниям и эпизоотическое благополучие территории, с которой вывозились данные животные», - сообщили в управлении Россельхознадзора по Иркутской области.

Сотрудники надзорного ведомства выдали водителю требование на возврат животных по месту отгрузки.

Справка:

Запрещено продавать и перевозить животных без уведомления ветеринарных специалистов, которые обязаны подтвердить эпизоотическое благополучие хозяйства и клиническое состояние животных. Соблюдение требований по содержанию и перевозке животных является обязанностью их владельца. Несоблюдение требований может послужить причиной заноса и распространения особо опасных и инфекционных болезней. Ст. 249 УК РФ предусматривает уголовную ответственность за нарушение ветеринарных правил, повлекшее распространение эпизоотии или иные тяжкие последствия, и влечет наказание вплоть до двух лет лишения свободы.

лошади ветеринария домашние животные Россельхознадзор

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