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В Бурятии следователи разберутся с ветхим домом

В Бурятии следователи разберутся с ветхим домом
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Жильцы жалуются, что их дом не признают аварийным

Следователи регионального управления Следственного комитета начали проверку по поводу проблемного дома на улице Авиационная в Улан-Удэ.

«В эфире местного телеканала показан сюжет, в котором сообщается о том, что одноэтажный дом по улице Авиационная находится в ветхом состоянии. В нарушение действующих норм органами местного самоуправления не принимаются меры к признанию дома аварийным или проведению капитального ремонта, что угрожает жизни и здоровью граждан при возможном обрушении конструкции», - сообщила пресс-служба СУ СКР по Бурятии.

В связи с этим следственным отделом по Железнодорожному району организована доследственная проверка. Отмечается, что бездействию должностных лиц будет дана правовая оценка.
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