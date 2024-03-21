В Бурятии следователи разберутся с ветхим домом

Жильцы жалуются, что их дом не признают аварийным



Следователи регионального управления Следственного комитета начали проверку по поводу проблемного дома на улице Авиационная в Улан-Удэ.



«В эфире местного телеканала показан сюжет, в котором сообщается о том, что одноэтажный дом по улице Авиационная находится в ветхом состоянии. В нарушение действующих норм органами местного самоуправления не принимаются меры к признанию дома аварийным или проведению капитального ремонта, что угрожает жизни и здоровью граждан при возможном обрушении конструкции», - сообщила пресс-служба СУ СКР по Бурятии.



В связи с этим следственным отделом по Железнодорожному району организована доследственная проверка. Отмечается, что бездействию должностных лиц будет дана правовая оценка.

