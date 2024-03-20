В Улан-Удэ не спадает страшный ажиотаж вокруг детского гражданства



Ажиотаж вокруг детского гражданства начался в Бурятии ещё в феврале. Тогда улан-удэнцы массово жаловались в соцсетях на огромные очереди в отделе миграции на улице Мокрова, 30. Люди выстраиваются в них, чтобы поставить штамп о российском гражданстве в свидетельствах о рождении своих детей.



Таково новое требование законодательства. Без заветной печати несовершеннолетних Таково новое требование законодательства. Без заветной печати несовершеннолетних не выпустят из страны. Потребуется отметка и для того, чтобы получить первый паспорт при достижении 14 лет или «загранку».



Ранее жители бурятской столицы уже назвали новшество «дурдомом». Массовый наплыв горожан в отдел по вопросам миграции тем временем не спадает. Очередь туда занимают за несколько часов до открытия. В среду, 20 марта, некоторые приехали на Мокрова в семь утра и ждали до 9:00. Кто-то сидел в автомобилях, но большинство мёрзли на улице.



- В один кабинет сразу несколько очередей. Отдельно – чтобы оформить гражданство у ребёнка, отдельно – чтобы получить документы уже со штампом. И за паспортами российскими туда же стоят. Для оформления нужно заполнить специальные бланки, а их на всех не хватает. Сегодня, например, предупредили, что таких всего 60 штук. А кто-то заполняет неправильно, делает опечатки, помарки. Их разворачивают и потом приходится всё переписывать и занимать очередь снова, – рассказала «Байкал-Daily» одна из жительниц бурятской столицы.



По её словам, сами сотрудники заявили, что бланки даже печатать не успевают. В самом помещении тесно и душно, ждать своей очереди приходится стоя на ногах – у кабинета всего одна скамейка.



- Некоторые записывались на приём через Госуслуги, но в итоге все проходят по живой очереди, через одного, – отметила наша собеседница. – Сегодня насчитала около 50 человек, а приём там до обеда, то есть все могут и не успеть. Есть те, кто приезжает в отдел уже в пятый раз.





Графа «Гражданство» в свидетельствах о рождении отсутствует, поскольку их выдают всем детям, появившимся на свет на территории страны, независимо от их гражданской принадлежности.



