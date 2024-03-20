Среди его воспитанников – чемпион юношеских Олимпийских игр Алдар Бальжинимаев
Ушёл из жизни Арсалан Болотов, заслуженный тренер Бурятии, отличник физической культуры и спорта РФ. Он скончался 18 марта, сообщили в федерации спортивной борьбы республики.
Арсалан Валерьевич воспитал целую плеяду высококлассных спортсменов. Среди них чемпион первых юношеских Олимпийских игр Алдар Бальжинимаев, а также Аюр Алдаров, Амгалан Бальжинимаев, Цырен Будаев , БэлигтоБалданов, Доржо Цыреторов и другие.
Работал тренером-преподавателем в спортивной школе олимпийского резерва №7 в Улан-Удэ.
Прощание с Арсаланом Валерьевичем состоится в четверг, 21 марта, с 10:00 до 12:00 в СШОР №7.
Скончался заслуженный тренер Бурятии по борьбе Арсалан Болотов
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