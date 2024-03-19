На горячей линии можно будет оставить жалобы
Прокуратура Бурятии с 20 марта до 20 апреля проведёт горячую линию по вопросам своевременного оказания медицинских услуг, обеспечения лекарственными средствами.
Жители республики могут сообщить о фактах ненадлежащего оказания медицинской помощи, несвоевременного предоставления лекарств, а также об иных нарушениях закона в сфере охраны здоровья граждан.
Граждане могут обратиться к дежурному прокурору с 8.30 до 18.00 (обед с 12.30 до 14.00) по телефонам: 8 (3012) 21-44-98, 8-914-980-03-71.
Прокуратура Бурятии запустит горячую линию по качеству медуслуг
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