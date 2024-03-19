В республике местами небольшой снег
По данным Бурятского гидрометцентра, во вторник, 19 марта, по республике местами небольшой снег. Ветер восточный 3-8, в отдельных районах до 14 м/с. Днём тепло +4,+9, местами 0,-5.
В Улан-Удэ днём преимущественно без осадков. Ветер восточный 6-11 м/с. Днём 7-9 градусов тепла.
В Улан-Удэ до +9 градусов
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Общество, 19.03.2024
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