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В Улан-Удэ до +9 градусов

В Улан-Удэ до +9 градусов
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
В республике местами небольшой снег

По данным Бурятского гидрометцентра, во вторник, 19 марта, по республике местами небольшой снег. Ветер восточный 3-8, в отдельных районах до 14 м/с. Днём тепло +4,+9, местами 0,-5.

В Улан-Удэ днём преимущественно без осадков. Ветер восточный 6-11 м/с. Днём 7-9 градусов тепла.


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