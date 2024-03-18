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Уроженка Бурятии стала героиней телешоу «Ждули»

Уроженка Бурятии стала героиней телешоу «Ждули»
Общество,  Фото:скрин из передачи
Женщина на всю страну рассказала о любви к заключённому, совершившему убийство

Уроженка Бурятии Людмила стала героиней реалити-шоу «Ждули» (возрастное ограничение 16+) на телеканале «Ю». 40-летняя женщина, мать четырёх детей, сейчас состоит в отношениях с 32-летним мужчиной, который отбывает срок за убийство в колонии строгого режима в Чите. Выпуск вышел в эфир 12 марта.

Людмила родилась и выросла на севере республики. Здесь же встретила первую любовь, от которого родила ребёнка. Но мужчина не признал отцовство, и женщина одна воспитала сына.

Когда ребёнку исполнилось шесть лет, Людмила влюбилась. Пара жила вместе, на свет появились трое детей. После семья решила сменить место жительства и вслед за родителями женщины перебраться в Красноярский край.

Однако после переезда супруги решились развестись. При этом жить остались под одной крышей, как соседи, поскольку у мужчины не было своего жилья. Тогда Людмила и начала искать нового возлюбленного. Им оказался бывший осуждённый, который жил в Москве. В итоге она умчалась к нему, бросив детей и родителей. Сделала она это буквально под покровом ночи, оставив детей на мужа-«соседа». Сын и отец сильно обиделись на Людмилу, посчитав её поступок предательством.

- Она нас всех бросила. Не хочу её больше видеть, потому что она нас предала, - рассказал в телепередаче мальчик.

- Мне было обидно, как она сделала – втихаря собралась и свалила. Ночью. Ей ни родственники, ни дети, никто ней не нужен, - прокомментировал обиженный отец.

Влюблённый бывший сиделец обещал, что перевезёт семью Людмилы в Москву, но это постоянно откладывалось. Однажды мужчина поскользнулся и умер в больнице. Женщина немного пострадала, но вскоре нашла новую любовь. Им оказался также осуждённый, который отбывает наказание за убийство в колонии в Забайкальском крае. Сидеть ему ещё 10 лет.

Нового возлюбленного Людмила нашла через соцсети. На телешоу она рассказала, что «не испугалась» того, что ухажёр убил человека.

- Я спросила, кого убил, он ответил: «Мужчину». Если бы он написал, что убил женщину, я, может быть, отреагировала бы также. Ну а если бы ребёнка, наверное, не смогла с ним дальше общаться, - рассказала Людмила.

Сперва пара переписывалась, затем осуждённый начал звонить женщине. И совсем скоро он уже признался в любви и предложил выйти замуж.

Спустя три года после отъезда в Москву Людмила приехала к родным в Краснодарский край, рассказав им о новом браке.

После откровенного разговора отец простил дочь.

Вернувшись в Москву, Людмила купила свадебное платье и умчалась в Читу, несмотря на уговоры родных и психолога повременить с замужеством. Здесь она познакомилась с женой сокамерника возлюбленного и осталась жить в Забайкалье.

- Я правильно сделала, что я стала ждулей. Я встретила нормального, любимого человека. Я надеюсь, что у нас будет крепкая, светлая нормальная семья, - сказала Людмила в завершении передачи.

Отметим, реалити-шоу «Ждули» оказалось для телеканала «Ю» успешным. Согласно данным компании Mediascope, реалити-шоу о «невестах строгого режима» с момента возвращения весной 2023 года каждую неделю оказывалось в тройке лидеров по популярности на телеканале. А выпуски «Ждуль» на YouTube-канале собирают более миллиона просмотров.  
телешоу телевидение

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