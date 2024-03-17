Она воспользовалась правом голосования на дому
Свой голос на выборах президента России отдала 102-летняя жительница Бурятии Лидия Ивановна Жарникова. Она воспользовалась правом голосования на дому.
Несмотря на свой почтенный возраст, Лидия Ивановна сама изъявила желание проголосовать и сделала это с уверенностью и радостью. На данный момент она старейший избиратель из всех, кто участвовал в выборах, в Бурятии.
Лидия Ивановна родилась 4 июня 1921 года, ей в этом году исполняется 103 года. Всю свою жизнь отдала детям, проработав учителем начальных классов 40 лет. Трудилась в школе села Кудара-Сомон Кяхтинского района. Она ветеран тыла, ветеран труда, отличник просвещения, награждена орденом Трудового Красного знамени.
- Мама не в первый раз участвует в выборах. В прошлые выборы осенью и сегодня мы воспользовались услугой для избирателя «Голосование на дому». К нам домой приезжают сотрудники избиркома Бурятии и привозят бюллетень. Очень здорово, что так можно легко проголосовать! – поделилась дочь Лидии Ивановны.
Сейчас долгожительница проживает в Улан-Удэ.
Отметим, жители Бурятии активно голосуют на дому. Соответствующие заявления они подали ранее в избирком.
Члены участковых избирательных комиссий вместе с наблюдателями приезжают к тем, кто по уважительным причинам не может прийти на избирательные участки.
В Улан-Удэ проголосовала 102-летняя жительница
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