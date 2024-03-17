Они проголосовали в Горячинске
Три туриста из Москвы отдали свои голоса на выборах президента на участке в Прибайкальском районе Бурятии. Перед этим они пересекли Байкал пешком.
«Экстремалы из Москвы отправились в путешествие по Байкалу. Они пришли пешком с иркутской стороны озера и проголосовали в Горячинске по открепительным, о которых позаботились заранее. Пеший маршрут был хорошо продуман, чтоб успеть на выборы в конце своего путешествия!» - рассказали в медиацентре по выборам в Бурятии.
Уже сегодня путешественники отправятся домой в Москву.
Сегодня, 17 марта, у жителей последняя возможность отдать свой голос за одного из кандидатов в президенты страны. Избирательные участки закроются в 20:00. Предварительные итоги ЦИК озвучит в 21 час по московскому времени, когда завершится голосование в Калининградской области.
По данным избиркома, в Бурятии явка на 10:00 17 марта составила 61,03%.
Экстремалы из Москвы пересекли Байкал ради участия в выборах
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