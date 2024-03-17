В честь выборов в следственном изоляторе приготовили праздничное меню
В СИЗО-1 в Улан-Удэ прошло голосование на выборах президента России. В голосовании приняли участие все совершеннолетние обвиняемые и подозреваемые следственного изолятора.
17 марта, в третий день голосования, уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова вместе с помощником прокурора республики Булатом Манзаевым и замначальника УФСИН Евгением Слабухиным посетили СИЗО. Сейчас там содержатся 764 подозреваемых, обвиняемых и осуждённых, из которых 585 граждан обладают активным избирательным правом.
- На 12:00 в следственном изоляторе проголосовало 585 человек, что составляет 100%. В СИЗО-1 создали все условия для проведения выборов. Никто не отказался от возможности повлиять на своё будущее и будущее нашей страны. По словам голосующих понятно, что свой выбор они делают без всякого административного давления, все пришли отдать свои голоса добровольно, - рассказали в аппарате бурятского омбудсмена.
Также в СИЗО содержатся четыре гражданина, которые впервые получили паспорта и исполнили свой гражданский долг. С этим их поздравили Юлия Жамбалова и члены общественной наблюдательной комиссии Бурятии, вручив памятные подарки.
В связи с проведением выборов президента в СИЗО приготовили праздничное меню. Оно включает в себя щи из квашенной капусты, жареные котлеты, горбушу с овощами и рагу.
По данным избиркома, в Бурятии явка 17 марта на 10:00 составила 61,03%. Избирательные участки закроются в 20:00, после чего начнётся подсчёт голосов.
Явка на выборах в улан-удэнском СИЗО составила 100%
Общество, Фото:
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