Жителей Бурятии предупреждают об опасности весеннего льда

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Тонкий лёд может разрушиться без предупреждающего потрескивания



С начала 2024 года на реках и озёрах республики зарегистрировано семь происшествий, к сожалению, один человек погиб, сообщили в ГУ МЧС по Бурятии.



Под весенними лучами солнца лёд начинает таять и становится непрочным. Такой лёд может обрушиться без предупреждающего потрескивания.



МЧС России предупреждает: выходить, а тем более выезжать на лёд крайне опасно; дети не должны одни находиться вблизи водоёмов.



