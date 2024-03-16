Тонкий лёд может разрушиться без предупреждающего потрескивания
С начала 2024 года на реках и озёрах республики зарегистрировано семь происшествий, к сожалению, один человек погиб, сообщили в ГУ МЧС по Бурятии.
Под весенними лучами солнца лёд начинает таять и становится непрочным. Такой лёд может обрушиться без предупреждающего потрескивания.
МЧС России предупреждает: выходить, а тем более выезжать на лёд крайне опасно; дети не должны одни находиться вблизи водоёмов.
Жителей Бурятии предупреждают об опасности весеннего льда
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