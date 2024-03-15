На избирательных участках в Бурятии устраивали этнофлешмоб







Их почин поддержали жители села Домна – мужчины и женщины в бурятских дэгэлах приехали на голосование также на лошадях.

















































В Бурятии первый день голосования на выборах президента России запомнился позитивной атмосферой. Многие креативные избиратели внесли самобытный колорит, приходя на участки в национальных костюмах.Так, в Закаменском и Еравнинском районах на избирательные участки на лошадях прибыли нарядные всадники.«Так пришли голосовать жители села Улентуй. Урагша!» - сказал учитель физической культуры Улентуйской средней школы Нима Цыренжапов.Творчески подошли к избирательному процессу жители Северобайкальска. Перед утренним клёвом у участка собралась толпа рыбаков, желающих проголосовать. Одновременно пришли порядка 40 человек.«Честно говоря - мы в шоке! За всю историю проведения выборов и работы в избирательной комиссии такой компанией к нам пришли голосовать впервые! Безусловно, такая гражданская ответственность наших жителей, радует!» - поделилась председатель избирательной комиссии Светлана Авздевич.В эвенкийской одежде пришли отдать свои голоса жители села Багдарин Баунтовского района. В этнофлешмоб там включились члены Ассоциации коренных малочисленных народов Севера.На участках в Улан-Удэ было по-настоящему празднично и зажигательно. Там проводится конкурс «Лучшая выставка-ярмарка ТОС». Горожан ждут изделия ручной работы от ТОСов Вагжанова, Правобережный, Таежный, Патриот, Светлый, Забайкальский, Синегорье, Сарана, Левый берег и других.В Муйском районе хоккейная команда «Рысь» Муйского района пришла на избирательный участок в спортивной экипировке и с клюшками в руках.Центр общественного наблюдения Общественной палаты Бурятии посетили лидеры регионального отделения Ассамблеи народов России.Представители национально-культурных центров пришли поддержать наблюдателей и выразить поддержку выборам Президента РФ.«Многонациональная семья Дома Дружбы народов Бурятии сделала свой выбор во имя будущего нашего общего дома – России», - сказали этнолидеры Бурятии.Гости в национальных костюмах угостили присутствующих блюдами восточной кухни, накрыв настоящий дастархан: узбекский плов, сладости, пахлава, финики, щербет.Голосование продолжится 16 и 17 марта. Избирательные участки работают с 8:00 до 20:00.