15 марта

14 марта

Популярное

На избирательных участках в Бурятии устраивали этнофлешмоб

На избирательных участках в Бурятии устраивали этнофлешмоб
Общество, 
Избиратели в разных районах приходят на выборы в национальных костюмах

В Бурятии первый день голосования на выборах президента России запомнился позитивной атмосферой. Многие креативные избиратели внесли самобытный колорит, приходя на участки в национальных костюмах.

Так, в Закаменском и Еравнинском районах на избирательные участки на лошадях прибыли нарядные всадники.

«Так пришли голосовать жители села Улентуй. Урагша!» - сказал учитель физической культуры Улентуйской средней школы Нима Цыренжапов.

 
Их почин поддержали жители села Домна – мужчины и женщины в бурятских дэгэлах приехали на голосование также на лошадях.





Творчески подошли к избирательному процессу жители Северобайкальска. Перед утренним клёвом у участка собралась толпа рыбаков, желающих проголосовать. Одновременно пришли порядка 40 человек.

«Честно говоря - мы в шоке! За всю историю проведения выборов и работы в избирательной комиссии такой компанией к нам пришли голосовать впервые! Безусловно, такая гражданская ответственность наших жителей, радует!» - поделилась председатель избирательной комиссии Светлана Авздевич.



В эвенкийской одежде пришли отдать свои голоса жители села Багдарин Баунтовского района. В этнофлешмоб там включились члены Ассоциации коренных малочисленных народов Севера.

 
На участках в Улан-Удэ было по-настоящему празднично и зажигательно. Там проводится конкурс «Лучшая выставка-ярмарка ТОС». Горожан ждут изделия ручной работы от ТОСов Вагжанова, Правобережный, Таежный, Патриот, Светлый, Забайкальский, Синегорье, Сарана, Левый берег и других.





В Муйском районе хоккейная команда «Рысь» Муйского района пришла на избирательный участок в спортивной экипировке и с клюшками в руках.


Центр общественного наблюдения Общественной палаты Бурятии посетили лидеры регионального отделения Ассамблеи народов России.

Представители национально-культурных центров пришли поддержать наблюдателей и выразить поддержку выборам Президента РФ.

«Многонациональная семья Дома Дружбы народов Бурятии сделала свой выбор во имя будущего нашего общего дома – России», - сказали этнолидеры Бурятии.

Гости в национальных костюмах угостили присутствующих блюдами восточной кухни, накрыв настоящий дастархан: узбекский плов, сладости, пахлава, финики, щербет.


Голосование продолжится 16 и 17 марта. Избирательные участки работают с 8:00 до 20:00. 
выборы

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ прошёл этап конкурса «Калина красная»
В Улан-Удэ прошёл этап конкурса «Калина красная»
Общество, 15.03.2024
Выступили осуждённые из кружка «Самоцветы»
В Улан-Удэ на Масленицу усилят работу маршрута №37
В Улан-Удэ на Масленицу усилят работу маршрута №37
Общество, 15.03.2024
Расписание изменится на один день 
Ещё один Чебурашка проголосовал на выборах в Бурятии
Ещё один Чебурашка проголосовал на выборах в Бурятии
Общество, 15.03.2024
На этот раз он отметился в Улан-Удэ 
В Бурятии живущему в землянке отшельнику оформили инвалидность
В Бурятии живущему в землянке отшельнику оформили инвалидность
Общество, 15.03.2024
Произошло это благодаря неравнодушным людям
Жительница Улан-Удэ отмечает 95-летие
Жительница Улан-Удэ отмечает 95-летие
Общество, 15.03.2024
У Любовь Аркадьевны Жалсараевой трое детей, пять внуков и шесть правнуков 

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^