Республике преимущественно без осадков
По данным Бурятского гидрометцентра, 16 марта по республике преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура днём около нуля градусов.
В Улан-Удэ осадки тоже обойдут стороной. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Днём также около нуля градусов.
В Бурятии нулевая температура
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