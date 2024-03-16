В Бурятии нулевая температура

Республике преимущественно без осадков



По данным Бурятского гидрометцентра, 16 марта по республике преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура днём около нуля градусов.



В Улан-Удэ осадки тоже обойдут стороной. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Днём также около нуля градусов.







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