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Евгений Жербаев и Инна Степанова призвали прийти на выборы президента

Евгений Жербаев и Инна Степанова призвали прийти на выборы президента
Общество, 
Именитые спортсмены записали видеообращения

Бурятский борец, бронзовый призёр чемпионата мира 2021 года, чемпион России-2023 Евгений Жербаев поделился мнением о том, почему необходимо проголосовать на выборах президента России.

- Считаю, что каждый гражданин нашей страны должен пойти и проголосовать. Потому что от каждого голоса зависит будущее наших детей, наше будущее. Я всем советую пойти и отдать свой голос, - обратился к жителям Евгений.



Серебряный призёр Олимпийских игр-2016 по стрельбе из лука, обладательница золотых наград чемпионатов мира и Европы Инна Степанова поделилась, что у неё есть традиция – ходить на выборы всей семьёй. Нынешние не станут исключением.

- Совсем скоро состоится очень важный день в жизни нашей страны. Голосовать мы ходим всей семьёй. Для меня это прежде всего моя гражданская обязанность, потому что я за сильную Россию. Я за то, чтобы наша страна процветала, чтобы она удерживала лидирующие позиции в мировом не только спорте, но и в мировой политике в целом. Поэтому призываю наших граждан пойти на голосование и сделать свой выбор, - призвала Инна Степанова.

Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта. Избирательные участки будут открыты с 08:00 до 20:00.

На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Владислав Даванков, Владимир Путин, Леонид Слуцкий, Николай Харитонов.
выборы спорт вольная борьба стрельба из лука

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