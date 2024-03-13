Именитые спортсмены записали видеообращения
Бурятский борец, бронзовый призёр чемпионата мира 2021 года, чемпион России-2023 Евгений Жербаев поделился мнением о том, почему необходимо проголосовать на выборах президента России.
- Считаю, что каждый гражданин нашей страны должен пойти и проголосовать. Потому что от каждого голоса зависит будущее наших детей, наше будущее. Я всем советую пойти и отдать свой голос, - обратился к жителям Евгений.
Серебряный призёр Олимпийских игр-2016 по стрельбе из лука, обладательница золотых наград чемпионатов мира и Европы Инна Степанова поделилась, что у неё есть традиция – ходить на выборы всей семьёй. Нынешние не станут исключением.
- Совсем скоро состоится очень важный день в жизни нашей страны. Голосовать мы ходим всей семьёй. Для меня это прежде всего моя гражданская обязанность, потому что я за сильную Россию. Я за то, чтобы наша страна процветала, чтобы она удерживала лидирующие позиции в мировом не только спорте, но и в мировой политике в целом. Поэтому призываю наших граждан пойти на голосование и сделать свой выбор, - призвала Инна Степанова.
Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта. Избирательные участки будут открыты с 08:00 до 20:00.
На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Владислав Даванков, Владимир Путин, Леонид Слуцкий, Николай Харитонов.
Евгений Жербаев и Инна Степанова призвали прийти на выборы президента
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
За три дня врачи осмотрели 133 пациента
Именитые спортсмены записали видеообращения
Жителей улицы Борсоева шокировала недавняя обрезка кустарников
Она появилась в Селенгинске
Для жителей отдалённых районов
Он разгрузит район Мясокомбината
«Колорит» подключили к сетям ТГК-14
Порывы ветра будут достигать 20 м/с
Посетители увидят коллекцию кукол
В семье растут шестеро приёмных детей
Об этом сообщили в Госавтоинспекции
Желающие могут заключить контракт на срок от одного года
Его возводят на берегу Селенги
Пассажиры из Бурятии смогут не только посетить Татарстан, но и использовать аэропорт Казани как хаб
Китайцев почему-то научили лепить пельмени