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В Бурятии открыли детскую поликлинику нового формата

В Бурятии открыли детскую поликлинику нового формата
Общество,  Фото:t.me/alexeytsydenov

Она появилась в Селенгинске

В посёлке городского типа Селенгинск Кабанского района Бурятии, где работает крупный ЦКК, открылась детская поликлиника нового формата. Об этом сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов.

«Маленьких посетителей и их родителей, а их порядка 4 тысяч в Селенгинске, ждут кабинеты приёма педиатров, офтальмолога, невролога, ЛОРа, кабинет ЛФК, УЗИ, отдельный фильтр-бокс для приёма детей с признаками ОРВИ, прививочный и процедурный кабинеты, а также просторный вестибюль с игровой зоной», - написал Цыденов в своём телеграм-канале.  

По его словам, в поликлинике появился конференц-зал, где «молодые мамочки могут проводить клубы по интересам, а молодые специалисты проводить конференции сразу в условиях практики».

Новое здание построено при поддержке президента России по нацпроекту «Здравоохранение».

«Желаю жителям Селенгинска здоровья! - отметил глава. – И посещать новую поликлинику только для профилактики».

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