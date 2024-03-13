Дирижёр из Красноярска будет управлять оркестром на спектакле «Князь Игорь» в Улан-Удэ

На сцену выйдут звёзды бурятской оперы, а также выступят приглашённые солисты



25 марта спектаклем «Князь Игорь» (возрастное ограничение 12+) в Бурятском театре оперы и балета откроется фестиваль имени Лхасарана Линховоина. За дирижёрский пульт встанет заслуженный артист России, дирижёр Красноярского театра оперы и балета Анатолий Чепурной.



В этот день на сцену выйдут звёзды бурятской оперы, а также выступят приглашённые солисты из Московского музыкального театра «Геликон–опера» и НОВАТ.



«Князь Игорь» — всемирно известная опера, шедевр композитора Александра Бородина.



Главные партии в спектакле исполнят звёзды оперного искусства — народная артистка Бурятии Ольга Жигмитова (Кончаковна), лауреат всероссийский конкурсов, солистка Новосибирского театра оперы и балета Ирина Новикова (Ярославна), заслуженный артист Республики Башкортостан, солист Московского музыкального театра «Геликон–опера» Игорь Морозов (Владимир Игоревич), народный артист Бурятии Мунхзул Намхай (князь Игорь), заслуженный артист Бурятии Эдуард Жагбаев (князь Галицкий) и другие замечательные солисты.



За дирижёрский пульт встанет заслуженный артист России Анатолий Чепурной. Сегодня он является дирижёром Красноярского театра оперы и балета.



Фестиваль оперы имени народного артиста СССР Лхасарана Линховоина пройдёт с 25 по 30 марта.



Справка:



Анатолий Чепурной родился в Нальчике. Окончил в 1980 году факультет оперно-симфонического дирижирования и аспирантуру Уральской государственной консерватории имени Мусоргского. Работал главным дирижёром Республиканского музыкального театра Коми АССР (1980-1982), дирижёром-постановщиком Днепропетровского государственного театра оперы и балета (1982-1989). В 1989-2023 годы — музыкальный руководитель и главный дирижёр Красноярского государственного театра оперы и балета. С 2023 года – дирижёр Красноярского театра оперы и балета.



В течение почти 35 лет, возглавляя театр, осуществил более 60 постановок. В репертуаре — все основные сочинения оперной и симфонической классики, концертные программы симфонической, камерной музыки, кантатно-ораториальные сочинения. Был музыкальным руководителем фестивалей различного уровня. Имеет обширные творческие контакты с музыкантами Южной Кореи. Постоянный участник музыкальных фестивалей и конкурсов в Монголии, во Владивостоке с Тихоокеанским симфоническим оркестром, в Саратове – с оркестром академического оперного театра. Под руководством Анатолия Чепурного с успехом прошли гастроли Красноярского театра оперы и балета в Великобритании, Германии, на Тайване, на Кипре и др.

