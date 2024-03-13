В Бурятии усилится ветер

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Его порывы достигнут 16 м/с



По данным Бурятского гидрометцентра, в среду, 13 марта, по республике переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный 4-9, в отдельных районах он усилится до 14 м/с, днём по юго-западу и югу до 16 м/с. Днём тепло +4,+9, местами -1,-6.



В Улан-Удэ без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Днём 4-6 градусов тепла.



