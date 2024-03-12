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В Улан-Удэ пообещали вновь перекрыть доступ к ликвидированному пешеходному переходу

В Улан-Удэ пообещали вновь перекрыть доступ к ликвидированному пешеходному переходу
Общество,  Фото:t.me/newkgetmansky

Ограду снесли люди: так им удобнее

Жители Улан-Удэ пишут в соцсетях, что пешеходный переход на пересечении проспекта 50-летия Октября и улицы Революции 1905 года выше путепровода над железной дорогой перенесли весной 2023 года. С того момента разрешённый переход находится гораздо выше: пешеходам приходится делать большой крюк. На месте старого перехода поставили ограждение. Но люди снесли часть забора.

«А мы говорили, что рано или поздно народ начнёт ходить по старому переходу, - пишут в соцсетях. - Лестницу-то напротив не огородили. Разметку перехода тогда, весной, не замазали. Вот и одну решётку из заборчика народ выломал, освободив себе проход. Ныне незаконный, впрочем. Но логичный. До нынешнего законного перехода слишком долго подниматься».

«Просачиваясь» в получившуюся дырку, пешеходы рискуют попасть под машины, которые поворачивают с проспекта 50-летия Октября направо. Водители давно знают, что старый переход ликвидирован, и скорость, как раньше, не снижают

Мэрия пообещала исправить ситуацию и вновь перекрыть доступ пешеходов к старому переходу.

«Дорожные ограждения на этом участке будут установлены до конца текущей недели, - ответили представители администрации Улан-Удэ в комментариях к постам. - В месте перехода дороги есть знак «Пешеходный переход» и разметка «Зебра».

Обновление дорожной разметки на дорогах города начнётся при наступлении положительных температур, отметили при этом в мэрии.





ПДД переход разметка мэрия безопасность дорожного движения

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