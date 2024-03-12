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В Бурятии построят ещё один студенческий кампус

В Бурятии построят ещё один студенческий кампус
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Студенческий городок возведут на севере республики

В Бурятии построят ещё один студенческий кампус. Он появится в Северобайкальске и будет предназначен для учащихся Бурятского республиканского многопрофильного техникума инновационных технологий.

На сайте госзакупок объявили торги на проектирование этого объекта. Начальная цена контракта – 116 млн рублей. Заявки на участие принимаются до 14 марта.

Согласно техническому заданию кампус должен включать в себя образовательный и научный комплекс с учебными кабинетами, технологический корпус, трёхэтажное общежитие на 200 мест с цокольным этажом и коворкинг. Также на территории студенческого городка должны быть созданы условия для отдыха студентов, проведения научных исследований и различных мероприятий.

При проектировании кампуса необходимо предусмотреть благоустройство прилегающей территории и организовать подъезды к зданиям, не создающие помех основному потоку автотранспорта.

- На проектирование нового студенческого кампуса в Северобайкальске отведено достаточно времени. Положительное заключение государственной экспертизы на проект должно быть получено до июня следующего года. После прохождения экспертизы будет известна стоимость строительства объекта,- прокомментировал начальник управления капитального строительства Бурятии Анатолий Урбанов.

Строительство целого ряда объектов, в том числе нового кампуса в Северобайкальске входит в мастер-план развития города, который прошлой весной одобрил президент России Владимир Путин.

Международный межвузовский кампус также построят в центре Улан-Удэ. На днях глава Бурятии Алексей Цыденов сообщил, что строительство объекта обойдётся в 16 млрд рублей.

строительство кампус

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