Студенческий городок возведут на севере республики
В Бурятии построят ещё один студенческий кампус. Он появится в Северобайкальске и будет предназначен для учащихся Бурятского республиканского многопрофильного техникума инновационных технологий.
На сайте госзакупок объявили торги на проектирование этого объекта. Начальная цена контракта – 116 млн рублей. Заявки на участие принимаются до 14 марта.
Согласно техническому заданию кампус должен включать в себя образовательный и научный комплекс с учебными кабинетами, технологический корпус, трёхэтажное общежитие на 200 мест с цокольным этажом и коворкинг. Также на территории студенческого городка должны быть созданы условия для отдыха студентов, проведения научных исследований и различных мероприятий.
При проектировании кампуса необходимо предусмотреть благоустройство прилегающей территории и организовать подъезды к зданиям, не создающие помех основному потоку автотранспорта.
- На проектирование нового студенческого кампуса в Северобайкальске отведено достаточно времени. Положительное заключение государственной экспертизы на проект должно быть получено до июня следующего года. После прохождения экспертизы будет известна стоимость строительства объекта,- прокомментировал начальник управления капитального строительства Бурятии Анатолий Урбанов.
Строительство целого ряда объектов, в том числе нового кампуса в Северобайкальске входит в мастер-план развития города, который прошлой весной одобрил президент России Владимир Путин.
Международный межвузовский кампус также построят в центре Улан-Удэ. На днях глава Бурятии Алексей Цыденов сообщил, что строительство объекта обойдётся в 16 млрд рублей.
В Бурятии построят ещё один студенческий кампус
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