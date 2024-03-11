Оперная певица призвала жителей Бурятии прийти на выборы

Билигма Ринчинова приглашает исполнить свой гражданский долг



Солистка Бурятского театра оперы и балета, народная артистка Бурятии, заслуженная артистка России Билигма Ринчинова обратилась к жителям с призывом принять участие в выборах президента России.



- Как мы все знаем, с 15 по 17 марта пройдут выборы президента Российской Федерации. Я вас всех приглашаю прийти на выборы, исполнить свой гражданский долг и отдать свой голос, ведь только от нас зависит наше будущее, - отмечает Билигма Ринчинова.







Основное голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Владислав Даванков, Владимир Путин, Леонид Слуцкий, Николай Харитонов.

