Оперная певица призвала жителей Бурятии прийти на выборы

Билигма Ринчинова приглашает исполнить свой гражданский долг
Солистка Бурятского театра оперы и балета, народная артистка Бурятии, заслуженная артистка России Билигма Ринчинова обратилась к жителям с призывом принять участие в выборах президента России.
- Как мы все знаем, с 15 по 17 марта пройдут выборы президента Российской Федерации. Я вас всех приглашаю прийти на выборы, исполнить свой гражданский долг и отдать свой голос, ведь только от нас зависит наше будущее, - отмечает Билигма Ринчинова.
Основное голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Владислав Даванков, Владимир Путин, Леонид Слуцкий, Николай Харитонов.
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