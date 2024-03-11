В середине марта на Бурятию обрушится снег

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Синоптики дали прогноз на ближайшую неделю



С 12 по 18 марта в Бурятии ожидается неустойчивая, с осадками, погода. Синоптики прогнозируют умеренный ветер, в отдельные дни он усилится до 15-20 м/с. В ночные часы преобладающая температура составит -10,-15, при снеге -4,-9, по северу до -25. Днём временами плюсовая погода +2,+7, при снеге 0,-5, по северу -6,-11.



По данным Бурятского гидрометцентра, во вторник, 12 марта, в республике переменная облачность, преимущественно без осадков, по северной половине местами небольшой снег. Ветер западный 4-9, в отдельных районах до 15-17 м/с. Ночью морозно -9,-14, местами -19,-24, днём потеплеет до +3,+8, местами -2,-7.



В среду, 13 марта, ночью местами по Бурятии небольшой снег, днём преимущественно без осадков. Ветер восточный 3-8, в отдельных районах до 12 м/с. Температура ночью -8,-13, местами -18,-23, днём +3,+8, местами -1,-6.



В четверг, 14 марта, ожидается снежная погода. Ветер северо-западный 7-12, в отдельных районах 15-20 м/с. Температура ночью -4,-9, местами -14,-19, днём -2,+3, местами -4,-9.

