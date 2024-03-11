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В Бурятию приедет агитпоезд Минобороны России

В Бурятию приедет агитпоезд Минобороны России
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Поезд проедет по всему Дальнему Востоку

Уникальный агитпоезд Минобороны России «Сила в правде» пройдёт по Дальнему Востоку. Состав сделает остановки и в Бурятии.

Как сообщили в пресс-службе Восточного военного округа, свой путь по регионам Дальнего Востока агитпоезд «Сила в правде» начнёт с железнодорожной станции города Северобайкальск 25 марта.

В марте и апреле экспозицию смогут увидеть жители и гости Северобайкальска, Тынды, Верхнезейска, Дугды, Нового Ургала, Комсомольска-на-Амуре, Хабаровска, Владивостока, Уссурийска, Биробиджана, Белогорска, Благовещенска, Сковородино, Читы и Улан-Удэ.

В Улан-Удэ поезд прибудет 10 апреля.

В составе поезда будут тематические вагоны: «Оружие особого рода», «Юнармия: берём пример с лучших», «Этих дней не смолкнет слава», «Военная служба по контакту – выбор сильных!». Также в железнодорожный состав вошли вагоны под названием «Альянс обетованный», «С отвагой в сердце», «Всегда на высоте», «Долг, честь, Отвага», «Армия России».

Кроме того, на нескольких железнодорожных платформах представят образцы современной техники Вооружённых сил России.

В ходе стоянок планируются митинги с участием глав регионов, участников СВО, почётных граждан городов, священнослужителей, торжественные церемонии вступления в юнармию.

В рамках работы агитпоезда организуют молодёжные дискуссионные площадки «Разговор о самом важном» с участием известных общественников, Героев Российской Федерации и участников СВО. Кроме того, запланированы телемосты с военнослужащими Восточного военного округа, выполняющими боевые задачи в зоне спецоперации.


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