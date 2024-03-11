Осадки обойдут республику стороной
В понедельник, 11 марта, в Бурятии вновь обещают плюсовую температуру. Днём по республике – от -1 до +4 и лишь местами – от -4 до -9 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, 3-8 м/с с порывами до 12 м/с.
Снег обойдёт стороной и Улан-Удэ. В дневное время в столице – от +1 до +3 градусов. Ветер юго-западный, 6-11 м/с.
+4 градуса пообещали в Бурятии
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Общество, 11.03.2024
Осадки обойдут республику стороной
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