На гигантский молитвенный барабан для бурятского дацана собрали почти 400 тысяч



В конце февраля В конце февраля стало известно , что в Курумканском дацане «Гандан Ше Дувлин» появится огромный молитвенный барабан – хүрдэ – диаметром в 120 и высотой в 196 сантиметров с мантрами Тары. Об этом сообщил в соцсетях настоятель буддийского храма Еши Намжил Лама (Олег Намжилов).



Изготовление хүрдэ оценили в 330 000 рублей. На днях Олег Намжилов отчитался о поступивших пожертвованиях. Всего удалось собрать 395 тысяч 584 рубля.



- Возможно, будут непредвиденные расходы, из-за которых стоимость увеличится, – отметил он. – Ещё следует учесть расходы на транспортировку всей конструкции из Улан-Удэ до Курумкана. Поэтому подождём окончания всех работ, чтобы называть конечную стоимость проекта.



Оставшуюся сумму отложат для создания следующего большого хүрдэ. Сам молитвенный барабан будет шестигранным, с остеклением из оргстекла, чтобы были видны стопки мантр. Их вес составит более 400 килограммов, а всей конструкции – около 600.



- Металлические трубы забетонируют. На них будет железный каркас с двумя мощными подшипниками, способными выдержать и вращать более двух тонн. В центре установим главную опорную трубу со стенкой толщиной в один сантиметр. Должна получиться очень прочная и долговечная конструкция, – написал ранее Еши Намжил лама на официальной странице дацана во «ВКонтакте».



Над хүрдэ появится навес в буддийском стиле с узорами, орнаментами, символами и статуэтками Тары.



- В наше смутное трудное время мы можем внести свой вклад только такими практиками, – подчеркнул настоятель «Гандан Ше Дувлин». – Очень важно сохранить своё единство, целостность, свою культуру, веру и ценности. Тара – это мать всех Будд. Она помогает излечиться от болезней и ядов, защищает от врагов, оружия и увечий, усмиряет распри и конфликты. Воздвигнув этот молитвенный барабан, мы будем молиться за всех соотечественников.



В хүрдэ вложат 100 000 листов. На каждом напечатают 1440 мантр Тары.



- Получится 144 000 000 мантр матери всех Будд. Одно вращение равносильно такому количеству начитываний. Таким образом, каждое будет посвящено благу всех жителей нашей огромной страны, – пояснил лама. – На тонком энергетическом уровне благая сила этой мантры распространится во все стороны, во все миры. Установив хүрдэ, мы, собственники, будем иметь причастность к каждому вращению, к каждой добродетели, совершённой им.



В дацане есть специальная книга-реестр с именами всех спонсоров, оплативших установку подобных объектов. На больших ежегодных молебнах эти списки читают и освящают дымом благовоний. Внести свой вклад в создание молитвенного барабана может любой желающий. Все реквизиты есть на официальной странице дацана в ВК.