Борицы Бурятии завоевали 3 медали первенства России

Общество, Фото: федерация спортивной борьбы РБ

Объявлены призёры соревнований по женской борьбе среди девушек до 16 лет



В Москве с 5 по 7 марта прошло первенство России по вольной борьбе среди девушек U-15. В соревнованиях приняли участие 317 спортсменок из 50 регионов страны.



Как сообщает федерация спортивной борьбы РБ, спортсменки Бурятии завоевали 3 медали первенства России. В весовой категории до 46 кг победительницей стала Ирина Ц. Спортсменка тренируется в СШОР №10, тренеры: Ойдопова М.Б., Бадмаев Б.Б. Бронзовые медали выиграли Наталья С. в весовой категории до 39 кг (СШОР №10, тренеры Ойдопова М.Б., Бадмаев Б.Б.) и Кристина С. в весовой категории до 58 кг (Баргузинская спортшкола, тренеры Дабаев В.Ю, Гармаев И.Б.).



Также сборная Бурятии завоевала почётное третье общекомандное место.



Иркутской области медали принесли: Саяна С. – «золото» в весовой категории до 54 кг и Софья М. – «серебро» в весовой категории до 66 кг.



