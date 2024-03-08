Республика примет международный конкурс «Эрхим багша» (6+)
С 11 по 14 марта в четвёртый раз пройдёт международный конкурс учителей бурятского языка и литературы «Эрхим багша». В этот раз он посвящён Году семьи.
На конкурс заявлено 27 участников, из которых 17 учителей представят Бурятию, по 2 учителя из Забайкальского края и Иркутской области, а также 6 учителей из соседней Монголии.
Конкурсантам предстоят следующие испытания: медиа-визитка, урок, классный час. По их итогам 10 участников пройдут в следующий этап - методическую мастерскую. Затем четверо сильнейших конкурсантов, набравших максимальное количество баллов, примут участие в заключительном этапе «Разговор с министром».
- Этот престижный конкурс профессионального мастерства направлен на выявление талантливых учителей бурятского языка и литературы, их поддержку и поощрение, повышение социального статуса учителей и престижа их профессии, распространение инновационного педагогического опыта лучших учителей, а также расширение, укрепление международных профессиональных языковых и культурных связей педагогов, - отметили в министерстве образования и науки РБ.
Возрастное ограничение: 6+.
В Бурятии посоревнуются учители бурятского языка двух стран
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