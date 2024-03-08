Жительницам города пожелали мира, радости и благополучия
Сегодня, 8 марта, в России отмечается Международный женский день. Председатель Улан-Удэнского городского совета депутатов Чимит Бальжинимаев поздравил с праздником представительниц прекрасного пола. В поздравлении говорится:
«Милые женщины! От всего сердца поздравляем вас с Международным женским днём!
Этот прекрасный праздник стал настоящим символом весны, с которым связаны надежды на лучшие перемены в жизни. В это время пробуждается и расцветает природа, зарождаются новые планы и мечты.
Пусть это весеннее настроение сопутствует вам всегда, придавая сил и уверенности. Пусть в вашем сердце живут радость и любовь, в семье торжествуют мир и согласие, а в доме царят благополучие и уют! С праздником!»
Горсовет Улан-Удэ поздравил женщин с 8 марта
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