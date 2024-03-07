Показы «Шопенианы» и «Кармины Бураны» в Улан-Удэ состоятся в апреле

Громкая премьера состоялась 29 февраля и 1 марта



Следующие показы «Шопенианы» (возрастное ограничение 12+) и «Кармины Бураны» (12+) состоятся 27 и 28 апреля, сообщили в Бурятском театре оперы и балета.



Громкая премьера состоялась 29 февраля и 1 марта. На сцену в «Шопениане» вышла вся труппа театра оперы и балета, а также ведущие солистки Евгения Цыренова, Саки Токусима, Бурэнжаргал Хулан и премьер Михайловского театра Иван Оскорбин. В спектакле принимают участие учащиеся Бурятского республиканского хореографического колледжа. Восстановил знаменитый балет «Русских сезонов» в Бурятии народный артист России Андрис Лиепа совместно с заслуженной артисткой России Светланой Романовой.



Во втором отделении была представлена «Кармина Бурана» Карла Орфа в хореографии Георгия Ковутна. Восстановил балет главный балетмейстер театра, заслуженный артист России Баярто Дамбаев. В образе Фортуны на сцене блистали народная артистка Бурятии Лия Балданова и заслуженная артистка Бурятии Анастасия Цыбенова, другие солисты. В спектакле принимают участие солисты оперы, хор театра, учащиеся колледжа искусств имени Чайковского и детской школы искусств имени Бау Ямпилова.



Спектакли идут под сопровождение симфонического оркестра под управлением маэстро Владимира Рылова, заслуженного деятеля искусств России. Оба премьерных показа прошли с аншлагом.



Отзывы зрителей:



«Кордебалет был на уровне. Было приятно смотреть: такая лёгкость, воздушность. Оформление самой сцены, художники- декораторы, как всегда в нашем театре, постарались, приятно было смотреть»,- поделилась улан-удэнка Лариса Шумилова.



«Столько эмоций! Такие артисты и зрители замечательные, искупали в овациях. Таких хороших эмоций я давно не испытывала. Призываю всех прийти», - говорит Ольга, которая приехала в Улан-Удэ из Омска.



«Как звучит оркестр, какое исполнение! Ребята, балетные танцовщики- это наивысшая похвала. Мы будем караулить, когда этот спектакль будет ещё показан и приведем наших студентов приобщиться к красивому. Спасибо театру, нашему маэстро Рылову, всем танцовщикам!» - отметила преподаватель медицинского колледжа Марина Хабалтуева.





