Дикая кошка при появлении людей скрылась среди деревьев
В Бурятии продолжается ежегодный зимний учёт диких животных, который продлится до 15 марта. Зверей считают по их следам. Недавно во время таких мероприятий в Муйском районе сотрудники Бурприроднадзора повстречали рысь.
Дикую кошку запечатлел на камеру госинспектор Павел Тороев. Она бродила по тайге – в охотугодьях ООО «Байкальский берег».
Красавицы-рысь сначала внимательно посмотрела на людей, а потом стремительно скрылась среди деревьев. Напоследок инспекторы ей «покыскыськали». «Вот так. Бывает, на учётах и в реальности увидишь», – отметили специалисты.
В дикой природе рыси доживают до 15-20 лет. В Бурятии, по данным ведомства, обитают 3932 особи. А вообще в республике есть ещё два вида кошачьих – манул и снежный барс.
Кстати, по маршрутам учёта инспекторы идут с помощниками – милыми собачками, охраняющими человека в дикой тайге.
На севере Бурятии рысь удрала от инспекторов
Общество, Фото:
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