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В центре Улан-Удэ в честь 8 марта устроят лазерное шоу и «зажгут» телебашню

В центре Улан-Удэ в честь 8 марта устроят лазерное шоу и «зажгут» телебашню
Общество,  Фото:страница Игоря Шутенкова
Горожан ждёт световое представление, наполненное лирикой и весенними мотивами

Уже в эту пятницу Бурятия вместе со всей страной отметит Международный женский день. В честь него россиян ждёт длинный уик-энд. А вечером 8-го и на следующий день, 9 марта, в самом центре бурятской столицы устроят лазерное шоу. Об этом сообщил в соцсетях мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.

- В честь международного женского дня мы покажем на площади Советов новое лазерное шоу, – написал он на своей странице во «ВКонтакте». – Это красочное световое представление, наполненное лирикой и весенними мотивами.

Транслировать его будут в 20:00, 20:30, 21:00 и 21:30. А ещё в пятницу на два часа – с 20:00 до 22:00 – подсветят телебашню на улице Бабушкина.

Эта 163-метровое сооружение считается самым высоким в городе. С 1961 года оно транслировало теле- и радиопрограммы. После «полномочия» главного источника телерадиосигнала перешли к новой стометровой башне на Комушке. А та, что на Бабушкина, теперь обретает вторую молодость и новый статус виднейшей городской достопримечательности.

В ноябре 2022-го, накануне Дня народного единства, в Улан-Удэ впервые опробовали новую архитектурно-художественную подсветку здания. В торжественной церемонии запуска приняли участие глава Бурятии Алексей Цыденов, мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков и заместитель генерального директора РТРС Виктор Горегляд.

На башне установили 7760 светодиодных пиксельных светильников и 38 прожекторов. Благодаря современному оборудованию и специальным программам её можно «окрашивать» практически любыми комбинациями цветов, выводить различные изображения и даже включать светодинамические сцены – сияние, переливания и мерцание, а ещё – показывать текст и видеоролики на медиаэкране, образованном плотно расположенными светильниками на высоте почти в 60 метров.

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международный женский день праздник лазерное шоу

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