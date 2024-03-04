04 марта

03 марта

Популярное

Звёзды ТНТ поздравили жителей Бурятии с Белым месяцем

Звёзды ТНТ поздравили жителей Бурятии с Белым месяцем
Общество,  Фото:Naidanov85
К жителям республики обратились Ольга Картункова и Азамат Мусагалиев

Актриса Ольга Картункова и юморист Азамат Мусагалиев поздравили жителей Бурятии с Белым месяцем. Видео с тёплыми пожеланиями в адрес республики на своей странице в соцсети опубликовал шоумен Доржи Найданов.

«Поздравляем вас с таким замечательным, нежным праздником, как Белый месяц», - сказала Ольга Картункова.

«Успехов вам. Самое главное – самообладание, ведь праздник про это – про правильные намерения. Поэтому терпения, самообладания, здоровья и благополучия в семье», - добавил Азамат Мусагалиев.

«С каждым днём пускай бурятские семьи становятся многолюднее и крепче. Всех благ!» – подытожила актриса.

 
В комментариях к публикации жители республики в ответ также поздравляют звёзд ТНТ.

Накануне в Москве состоялся праздничный концерт в честь Сагаалгана, где Ольга Картункова и Азамат Мусагалиев были ведущими. Перед зрителями выступили Билигма Ринчинова, Аюна Базаргуруева, Мэдэгма Доржиева, Чингис Раднаев, Бадма-Ханда Аюшеева, Мунхзул Намхай, Баттувшин Балданцэрэн, Елена Борохитова и другие звёзды бурятской эстрады. 
телевидение Сагаалган

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В хризантемах в Улан-Удэ нашли кое-что нехорошее
В хризантемах в Улан-Удэ нашли кое-что нехорошее
Общество, 04.03.2024
В цветах «завелись» западные вредители

Зоозащитники нажаловались на улан-удэнца из-за «истязания» собак
Зоозащитники нажаловались на улан-удэнца из-за «истязания» собак
Общество, 04.03.2024
После этого к мужчине нагрянули с проверкой
Борец из Бурятии вышел в финал первенства России
Борец из Бурятии вышел в финал первенства России
Общество, 04.03.2024
Результаты станут известны сегодня вечером
Антитеррористические учения прошли на вокзале в Иркутске
Антитеррористические учения прошли на вокзале в Иркутске
Общество, 04.03.2024
В ходе преследования «диверсанты» оказали сопротивление и укрылись в нежилом здании
Жителям Бурятии посоветовали мыть консервы
Жителям Бурятии посоветовали мыть консервы
Общество, 04.03.2024
В Роспотребнадзоре объяснили, зачем это нужно

В Бурятии уволился бессменный главврач наркодиспансера
В Бурятии уволился бессменный главврач наркодиспансера
Общество, 04.03.2024
Андрей Михеев ушёл в отпуск с последующим увольнением
В Бурятии исправили свыше 12 тысяч реестровых ошибок
В Бурятии исправили свыше 12 тысяч реестровых ошибок
Общество, 04.03.2024
Это в 2 раза больше, чем годом ранее
Гвардии капитана из Бурятии наградили орденом Мужества
Гвардии капитана из Бурятии наградили орденом Мужества
Общество, 04.03.2024
Офицер получил осколочное ранение, но не покинул поле боя
В столице Бурятии готовятся к «огненному» сезону
В столице Бурятии готовятся к «огненному» сезону
Общество, 04.03.2024
В городе разработали план тушения лесных пожаров

В Бурятии студентам не хватает места в общежитии
В Бурятии студентам не хватает места в общежитии
Общество, 04.03.2024
Прокуратура через суд обязала обеспечить нужное количество квадратных метров
«Такого нет и не будет»: В Бурятии вступились за учителя, уволенного после конфликта со школьником
«Такого нет и не будет»: В Бурятии вступились за учителя, уволенного после конфликта со школьником
Общество, 04.03.2024
Некоторые жители республики заподозрили, что в этой истории что-то не так

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^