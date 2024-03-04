Звёзды ТНТ поздравили жителей Бурятии с Белым месяцем







В комментариях к публикации жители республики в ответ также поздравляют звёзд ТНТ.



Накануне в Москве состоялся праздничный концерт в честь Сагаалгана, где Ольга Картункова и Азамат Мусагалиев были ведущими. Перед зрителями выступили Билигма Ринчинова, Аюна Базаргуруева, Мэдэгма Доржиева, Чингис Раднаев, Бадма-Ханда Аюшеева, Мунхзул Намхай, Баттувшин Балданцэрэн, Елена Борохитова и другие звёзды бурятской эстрады.



Актриса Ольга Картункова и юморист Азамат Мусагалиев поздравили жителей Бурятии с Белым месяцем. Видео с тёплыми пожеланиями в адрес республики на своей странице в соцсети опубликовал шоумен Доржи Найданов.«Поздравляем вас с таким замечательным, нежным праздником, как Белый месяц», - сказала Ольга Картункова.«Успехов вам. Самое главное – самообладание, ведь праздник про это – про правильные намерения. Поэтому терпения, самообладания, здоровья и благополучия в семье», - добавил Азамат Мусагалиев.«С каждым днём пускай бурятские семьи становятся многолюднее и крепче. Всех благ!» – подытожила актриса.