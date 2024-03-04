Борец из Бурятии вышел в финал первенства России

Результаты станут известны сегодня вечером



С 1 по 5 марта во Владикавказе проходит первенство России по вольной борьбе среди юношей. В соревнованиях принимают участие около трёхсот спортсменов из 15 регионов страны. Разыгрывается 12 комплектов наград.



Представитель Бурятии Данзан Тюрбейев вышел в финал первенства в весовой категории 100 кг. Схватка за золото против Амира Мусова из Кабардино-Балкарии состоится сегодня после 17:00 по улан-удэнскому времени.



Ранее Данзан одержал победы над спортсменами из Москвы, Московской области, Карачаево-Черкессии и Чечни.



По итогам турнира будет сформирована сборная страны. Команда выступит на первенстве Европы в Греции.

