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Борец из Бурятии вышел в финал первенства России

Борец из Бурятии вышел в финал первенства России
Общество,  Фото:скриншот
Результаты станут известны сегодня вечером

С 1 по 5 марта во Владикавказе проходит первенство России по вольной борьбе среди юношей. В соревнованиях принимают участие около трёхсот спортсменов из 15 регионов страны. Разыгрывается 12 комплектов наград.

Представитель Бурятии Данзан Тюрбейев вышел в финал первенства в весовой категории 100 кг. Схватка за золото против Амира Мусова из Кабардино-Балкарии состоится сегодня после 17:00 по улан-удэнскому времени.

Ранее Данзан одержал победы над спортсменами из Москвы, Московской области, Карачаево-Черкессии и Чечни.

По итогам турнира будет сформирована сборная страны. Команда выступит на первенстве Европы в Греции.
Бурятия первенство России вольная борьба спорт

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