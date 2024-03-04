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В Улан-Удэ простаивающий корпус «приборки» превратят в центр креативных индустрий

В Улан-Удэ простаивающий корпус «приборки» превратят в центр креативных индустрий
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Его создание обойдётся в миллиард рублей

В столице Бурятии объявили торги на создание центра креативных индустрий. Он разместится в отреконструированном корпусе Улан-Удэнского приборостроительного объединения, который сейчас не функционирует. На эти цели из федерального бюджета направят 1 миллиард рублей.

На бывших производственных площадях появятся помещения под офисы и бутики, торговые пространства, open-space на 1500 посетителей, камерный зал для небольших концертов на сто зрителей, студия звукозаписи, медиаблок и репетиционные залы. А ещё в здании оборудуют площадки для артистов, проведения конференций, летних мероприятий и арт-мастерские.

Управление капитального строительства (УКС) Бурятии уже разработало техническое задание на проектирование и реконструкцию.

- Проект необходимо разработать до конца года. Креативный кластер станет своего рода площадкой для коллаборации и реализации творческих проектов нашей республики. Строительные работы планируется завершить к концу 2025-го, – рассказал начальник УКС Анатолий Урбанов.

Такие центры креативных индустрий по поручению председателя правительства РФ Михаила Мишустина создадут в Благовещенске, Владивостоке и Улан-Удэ. В столице Бурятии проект реализуют в рамках долгосрочного плана комплексного социально-экономического развития Улан-Удэнской городской агломерации, который утвердил президент страны Владимир Путин.
центр креативных индустрий реконструкция УКС РБ

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