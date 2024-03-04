Именинник – уроженец Баргузинского района
1 марта в Улан-Удэ столетний юбилей отметил ветеран Великой Отечественной войны Бато Монголович Эрдыниев.
Бато Монголович родился в селе Баянгол Баргузинского района в 1924 году. В 18 лет был призван на фронт. Принимал участие в боевых действиях стрелком в 52-м кавалерийском полку, затем в 53-м танковом полку. Когда началась война с Японией, Бато Монголович был направлен на Восточный фронт. За героизм и мужество, проявленные в боях, ветеран награждён орденом «Великой Отечественной войны 2 степени, «Медалью Жукова» и медалями «За победу над Японией».
За хлебосольным гостеприимным столом в юбилейный день рождения собрались дети, внуки и правнуки Бато Монголовича. С вековым юбилеем ветерана также поздравили представители администрации Октябрьского района, пожелав много счастливых дней в окружении любящих близких.
В Улан-Удэ ветерана поздравили со 100-летним юбилеем
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