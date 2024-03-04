В Улан-Удэ ветерана поздравили со 100-летним юбилеем

Общество, Фото: пресс-служба администрации Октябрьского района Улан-Удэ

Именинник – уроженец Баргузинского района



1 марта в Улан-Удэ столетний юбилей отметил ветеран Великой Отечественной войны Бато Монголович Эрдыниев.



Бато Монголович родился в селе Баянгол Баргузинского района в 1924 году. В 18 лет был призван на фронт. Принимал участие в боевых действиях стрелком в 52-м кавалерийском полку, затем в 53-м танковом полку. Когда началась война с Японией, Бато Монголович был направлен на Восточный фронт. За героизм и мужество, проявленные в боях, ветеран награждён орденом «Великой Отечественной войны 2 степени, «Медалью Жукова» и медалями «За победу над Японией».



За хлебосольным гостеприимным столом в юбилейный день рождения собрались дети, внуки и правнуки Бато Монголовича. С вековым юбилеем ветерана также поздравили представители администрации Октябрьского района, пожелав много счастливых дней в окружении любящих близких.

