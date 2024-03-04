Семьям вручили памятные призы по различным номинациям
1 марта в Улан-Удэ прошёл городской фестиваль молодых семей «Сугтаа жаргалтай – Счастливы вместе» в концертно-театральном центре «Феникс». Участие приняли дружные и любящие, активные и творческие семьи военнослужащих, работников культуры и образования, многодетные и студенческие семьи.
В номинации «Самая счастливая и дружная многодетная семья» была награждена семья Хомушку Ай-Курай и Лауриды. Папа – артист оркестра Бурятского государственного театра песни и танца «Байкал», мама- студентка 2 курса ВСГИК. В семье четверо детей.
- Я всегда хотела большую семью, мы с мужем хотели двух мальчиков и двух девочек, но сейчас у нас трое мальчишек и одна дочка. Пока муж учился, получал образование, я была дома, занималась детьми и домашним хозяйством. Сейчас я студентка, учусь на социального психолога, - рассказала Лаурида Хомушку.
В номинации «Самая оптимистичная семья» награду получила молодая семья Сапуновых, Егор и Алла. Приз получали мама – студентка Улан-Удэнского колледжа Железнодорожного транспорта, вместе с дочкой, папа – военнослужащий, сейчас находится на СВО.
- Мы молодая семья – полгода. Семья – самое главное в нашей жизни. Сегодня на праздник мы пришли вместе с дедушкой и бабушкой. Пока муж на СВО, я получаю образование по специальности «помощник машиниста, - поделилась Алла Сапунова.
Семьи - участники фестиваля были награждены памятными призами по различным номинациям, а также получили много полезной информации, сообщает управление по информационной политике администрации Улан-Удэ.
В Улан-Удэ завершился фестиваль молодых семей
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Будут введены два новых предмета, и вернутся серебряные медали
Именинник – уроженец Баргузинского района
В соревнованиях участвовали мужчины и юноши
Глава Бурятии попробовал в Тапхаре очищенную на новой станции воду
В Красноярске завершились игры студенческой волейбольной лиги России
Он побывал с рабочим визитом в Улан-Удэ и Чите
В столице республики соревновались костоломы России и Монголии
Синоптики пообещали плюсовую погоду
Специалистам пришлось промыть более 1000 метров канализации
Самым крупным из них оказался мальчик, появившийся на свет 23 февраля
Принимают желающих в возрасте от 18 до 50 лет
«Время действовать!» - отмечают молодые люди
К жителям республики обратились Ольга Картункова и Азамат Мусагалиев
Они появятся уже в этом году
В цветах «завелись» западные вредители