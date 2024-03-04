В Улан-Удэ завершился фестиваль молодых семей

Общество, Фото: управление по информационной политике Улан-Удэ

Семьям вручили памятные призы по различным номинациям



1 марта в Улан-Удэ прошёл городской фестиваль молодых семей «Сугтаа жаргалтай – Счастливы вместе» в концертно-театральном центре «Феникс». Участие приняли дружные и любящие, активные и творческие семьи военнослужащих, работников культуры и образования, многодетные и студенческие семьи.



В номинации «Самая счастливая и дружная многодетная семья» была награждена семья Хомушку Ай-Курай и Лауриды. Папа – артист оркестра Бурятского государственного театра песни и танца «Байкал», мама- студентка 2 курса ВСГИК. В семье четверо детей.



- Я всегда хотела большую семью, мы с мужем хотели двух мальчиков и двух девочек, но сейчас у нас трое мальчишек и одна дочка. Пока муж учился, получал образование, я была дома, занималась детьми и домашним хозяйством. Сейчас я студентка, учусь на социального психолога, - рассказала Лаурида Хомушку.



В номинации «Самая оптимистичная семья» награду получила молодая семья Сапуновых, Егор и Алла. Приз получали мама – студентка Улан-Удэнского колледжа Железнодорожного транспорта, вместе с дочкой, папа – военнослужащий, сейчас находится на СВО.



- Мы молодая семья – полгода. Семья – самое главное в нашей жизни. Сегодня на праздник мы пришли вместе с дедушкой и бабушкой. Пока муж на СВО, я получаю образование по специальности «помощник машиниста, - поделилась Алла Сапунова.



Семьи - участники фестиваля были награждены памятными призами по различным номинациям, а также получили много полезной информации, сообщает управление по информационной политике администрации Улан-Удэ.



