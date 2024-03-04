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Житель Бурятии сдал на металлолом машину, подлежащую конфискации

Житель Бурятии сдал на металлолом машину, подлежащую конфискации
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Но денег он всё равно лишился

22-летний житель прибайкальского села Турунтаево сдал свою машину на металлолом, хотя должен был бесплатно отдать её государству.

Как сообщили в прокуратуре Бурятии, в октябре 2023 года молодой человек попался пьяным за рулём своего автомобиля ВАЗ-2105. При этом в 2022-м он уже был привлечён к административной ответственности за езду в нетрезвом виде. Так что на этот раз на водителя возбудили уголовное дело.

Прибайкальский районный суд назначил виновному 180 часов обязательных работ и лишил водительских прав на 2 года. Автомобиль ВАЗ по закону также должен был быть конфискован в доход государства. Но, как выяснилось, до вынесения приговора молодой человек сдал автомобиль в пункт приёма металлолома. Так что суд конфисковал у парня вырученные деньги.

- Средства, полученные от продажи транспортного средства, обращены в доход государства, - уточнили в пресс-службе прокуратуры республики.

Поправки в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, предусматривающие конфискацию автомобилей у злостных нарушителей, действуют в России с июня 2022 года. Водители, попавшиеся на вождении в нетрезвом виде, если до этого они уже привлекались по подобной статье, остаются без своего транспорта. Автомобили (это также распространяется на мотоциклы и пр.) изымают по решению суда, а затем продают на торгах; доход идёт в пользу государства.

Жители Бурятии часто пытаются схитрить, чтобы не лишиться транспорта, но безуспешно. Так, как сообщал «Байкал-Daily», недавно улан-удэнец якобы подарил машину другу. Впрочем, договор дарения (где авто было оценено всего в 100 тысяч рублей при рыночной цене в 900 тысяч) суд расценил как заключенный фиктивно и машину постановил изъять.

Если же водители успевают продать автомобиль до суда, то тогда конфискуют полученные в результате сделки деньги
водители автомобили алкогольное опьянение

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