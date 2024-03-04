В республике сохранятся слабые морозы
В понедельник, 4 марта, в Бурятии ожидаются минусовые температуры. Днём по республике – от -4 до -9 и местами – от -10 до -15 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер западный, 4-9 м/с с порывами до 14 м/с.
Снег обойдёт стороной и Улан-Удэ. В дневное время в столице – от -5 до -7. Ветер западный, 5-10 м/с.
-4 градуса и ветер пообещали в Бурятии
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Они поделились в соцсетях, как и когда отмечают свой день рождения
Карен Новицкий снял его из своей кабины
В соцсетях развенчали расхожий миф о дяде Баире
Оборудование поможет выявить рак груди на ранней стадии
Его на два года отправили в колонию
С наступлением тепла он начинает стремительно разрушаться
Хамбо Лама заявил, что он «отторгается от народа»
Гусиноозёрчанам объяснили, почему этого лучше не делать
Власти заявили, что на это потребуется время
В ближайшие дни республику накроют снег и ветер
Теперь с нарушителями будет разбираться полиция
За восемь кубов топлива в одном из районов просят по 20 тысяч рублей
Они расплодились на севере республики
Перерасчёт им пообещали сделать позже
Всё это время она преспокойно жила в другом регионе