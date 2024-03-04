-4 градуса и ветер пообещали в Бурятии

В республике сохранятся слабые морозы



В понедельник, 4 марта, в Бурятии ожидаются минусовые температуры. Днём по республике – от -4 до -9 и местами – от -10 до -15 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер западный, 4-9 м/с с порывами до 14 м/с.



Снег обойдёт стороной и Улан-Удэ. В дневное время в столице – от -5 до -7. Ветер западный, 5-10 м/с.





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