В республике ожидается небольшой снег
По данным Бурятского гидрометцентра, 2 марта по республике облачно с прояснением, местами небольшой снег. Днём уже практически весенняя температура – 4-9, местами 10-15 градусов ниже нуля. Но не стоит забывать о западной ветре, в эту субботу его порывы достигнут 4-9, а в отдельных районах до 14 м/с.
В Улан-Удэ ожидается небольшой снег. Днём всего 5-7 градусов мороза и западный ветер 6-11 м/с.
В Улан-Удэ до 7 градусов мороза
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