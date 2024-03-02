В Улан-Удэ до 7 градусов мороза

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

В республике ожидается небольшой снег



По данным Бурятского гидрометцентра, 2 марта по республике облачно с прояснением, местами небольшой снег. Днём уже практически весенняя температура – 4-9, местами 10-15 градусов ниже нуля. Но не стоит забывать о западной ветре, в эту субботу его порывы достигнут 4-9, а в отдельных районах до 14 м/с.



В Улан-Удэ ожидается небольшой снег. Днём всего 5-7 градусов мороза и западный ветер 6-11 м/с.







