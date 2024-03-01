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В Бурятии ушёл из жизни известный тренер по боксу Дулзын Бабудоржиев

В Бурятии ушёл из жизни известный тренер по боксу Дулзын Бабудоржиев
Общество,  Фото:федерация бокса Бурятии
Его воспитанники участвовали в самых престижных мировых турнирах

29 февраля скончался ветеран бурятского бокса, мастер спорта СССР, заслуженный тренер Бурятии, отличник народного просвещения РСФСР, заслуженный работник образования РФ Бабудоржиев Дулзын Дондокович. Ему было 82 года.

Воспитанники Бабудоржиева участвовали в первенствах республики, СССР, России, Европы, Кубках мира и Олимпийских играх. В их числе, например, бронзовый призёр чемпионата Европы 2006 года, известный сейчас тренер Бато-Мунко Ванкеев и бронзовый призёр чемпионата мира 2017 года Тамир Галанов.

- Он являлся тренером и наставником Доржо Галсанова, Балдана Буянтуева, Улзыта Цыренова, Баясхалана Чимитова, Бато-Мунко Ванкеева, Тамира Галанова и многих других. Вечная память о Дулзын Дондоковиче - великом тренере и наставнике, мудром и добрейшем души человека – навсегда сохранится в наших сердцах, - поделились в федерации бокса Бурятии.

Дулзын Бабудоржиев был почётным гражданином Хоринского района. Последнее его место работы – тренер-преподаватель в республиканской специализированной детско-юношеской спортивной школе олимпийского резерва (Улан-Удэ). 
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